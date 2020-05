100. urodziny Jana Pawła II: Wystawa w ZS 1 w Tychach ZDJĘCIA

18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła - 18 maja 2020 r. obchodzimy setną rocznicę urodzin tego jednego z najwybitniejszych Polaków. W szkolnej galerii Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka otwarta została wystawa pt. "W imię miłości". Są to obrazy oraz rzeźby i płaskorzeźby poświęcone Janowi Pawłowi II.

Elżbieta Kuraj, malarka kiedyś związana z Tychach, namalowała "Przemijanie": zamalowana na niebiesko blacha stalowa. Spod tej niebieskiej emalii wyzierają głównie czerwone maźnięcia.

- Tak jest z każdym przemijaniem, kiedy to zostają jakieś fragmenty, strzępy, odpryski myśli, dzieł. A w przypadku Jana Pawła II to te kreski symbolizujące owe odpryski wyglądają jak kierunkowskazy - mówi Teresa Wodzicka, założycielka szkolnej galerii, w której znajduje się wystawa.

Sławomir Śląski prezentuje na wystawie plakat pt. "Święta prawda", a tam jakieś żółte krągłości z dwoma czarnymi kwadratami w środku.

- Kwadrat jest rzeczą boską. W przyrodzie kwadrat nie występuje - twierdzi artysta.

Tyski artysta Adam Romaniuk przedstawił cień krzyża na tle gontowego dachu nawiązującego do góralskich budowli - z regionu szczególnie bliskiego Janowi Pawłowi II.

Te i inne dzieła znajdujące się na tej wystawie zobaczcie sami.