15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Uroczystości na Jasnej Górze

Pamiętamy i czuwamy z Janem Pawłem II, ale też prosimy, by on pamiętał i czuwał nad nami właśnie w tej godzinie próby wiary i modlitwy w intencji ratowania Polski i świata od tej pandemii koronawirusa. Będziemy prosić nie tylko o to, by dobrze i bezpiecznie przeżyć ten czas ograniczeń, ale by przede wszystkim łaska tej chwili przyniosła nam moc duchową