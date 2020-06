43. Tyski Wieczór Uwielbienia: Bóg miłości i pokoju będzie z wami. ZDJĘCIA

Nie było szans na 43. Tyski Wieczór Uwielbienia w tradycyjnej formie.

- Bierze w nim bowiem udział od 2 do 5 tys. osób, a na to w obecnej sytuacji nie mogliśmy sobie pozwolić - mówi Aleksander Bańka, jeden z organizatorów. - Zdecydowaliśmy więc, że ta edycja odbędzie się w pustym kościele, ale będzie transmitowana na cały świat. Na taką transmisję otrzymaliśmy zgodę. Były to duże transmisje internetowe.

Swoimi kanałami transmitowały ją wspólnoty ewangelizacyjne, które współpracują z Centrum Duchowości przy parafii bł. Karoliny w Tychach. Tym samym w 43. Tyskim Wieczorze Uwielbienia można było wziąć udział, nie wychodząc z domu i nie podejmując żadnej podróży.

Temat tej wyjątkowej edycji brzmiał: „Bóg miłości i pokoju będzie z wami” (z listu św. Pawła do Koryntian).

Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, wystarczyło wejść na stronę www. twu.centrumduchowosci.pl. Tam też można było znaleźć wszystkie kanały, poprzez które trwała będzie transmisja. W niedalekiej przyszłości ma powstać płyta z tej edycji Tyskiego Wieczoru Uwielbienia.