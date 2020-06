43. Tyski Wieczór Uwielbienia odbędzie się w... pustym kościele bł. Karoliny

Nie ma szans na 43. Tyski Wieczór Uwielbienia w tradycyjnej formie.

- Bierze w nim bowiem udział od 2 do 5 tys. osób, a na to w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić - mówi Aleksander Bańka, jeden z organizatorów. - Zdecydowaliśmy więc, że ta edycja odbędzie się w pustym kościele, ale będzie transmitowana na cały świat. Na taką transmisję otrzymaliśmy zgodę. Będą to duże transmisje internetowe.

Swoimi kanałami transmitować ją ma kilka wspólnot ewangelizacyjnych, które współpracują z Centrum Duchowości przy parafii bł. Karoliny w Tychach. Może być, że tą drogą w 43. Tyskim Wieczorze Uwielbienia weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy osób, nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy.

Temat tej wyjątkowej edycji brzmi: „Bóg miłości i pokoju będzie z wami” (z listu św. Pawła do Koryntian). Scenariusz - jak zwykle: msza św. o godz. 18 (przewodniczył jej będzie ks. Waldemar Maciejewki, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie), potem - od dwudziestej - modlitwa uwielbienia i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wszystko ma się skończyć przed godz. 22.