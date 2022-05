Abraham Mariusza Czerkawskiego. Wspomnienia z NHL. Zobacz zdjęcia

Podbić Szwecję. Zagrać w NHL. Takie były marzenia nastoletniego Mariusza Czerkawskiego.

Miał 19 lat, kiedy był gwiazdą hokejowej drużyny GKS Tycha oraz członkiem młodzieżowej reprezentacji Polski. "Wszyscy zachwycali się jego umiejętnościami technicznymi oraz przygotowaniem fizycznym". W 19. roku życia miał w kieszeni tytuł "najlepszego i najskuteczniejszego zawodnika mistrzostw świata grupy B."

"Mariusz Czerkawski chce zapewne zrobić wielką karierę sportową i szansy swojej chyba nie przegapi. Niemniej musi się wykazać dużą odpornością psychiczną, gdyż po fali pochlebstw woda sodowa może uderzyć mu do głowy", napisał w "Trybunie Robotniczej" red. Włodzimierz Sowiński w artykule "Nie zagłaskać Mariusza!"

Szwecja zdecydowanie temu zapobiegła. Do szwedzkiego zespołu nie wchodził jako gwiazda. Podczas urodzinowego wieczoru w Tyskiej Galerii Sportu wspominał, że wchodził do drużyny, gdzie było 28 facetów, a każdy z nich to mistrz świata, olimpijczyk czy inny wybitny zawodnik. Nawet jego imię nie za bardzo potrafili wymówić.

Na domiar złego nie znał ani angielskiego, ani tym bardziej szwedzkiego.

- Zawsze ustawiałem się gdzieś na końcu kolejki, żeby zobaczyć, jak inni to czy owo robią - przyznaje Mariusz Czerkawski.