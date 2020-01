Afera hejterska w Lędzinach. Burmistrz miasta dostaje mejle z wyzwiskami i pogróżkami.

W oświadczeniu burmistrz Lędzin poinformowała również, że złożyła już pisemną skargę w sprawie wulgarnych wiadomości do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, wraz z wydrukiem źródeł maili.

- Z uwagi na to, że w ostatnich miesiącach doświadczyłam ze strony osób mi nieprzychylnych wiele kłamliwych i obraźliwych słów, zdecydowałam się opublikować maile, które zostały wysłane na moją urzędową skrzynkę służbową. Dzięki temu będziecie państwo znali pełną skalę agresji, której doświadczam - napisała na swoim Facebooku.

Maile wysyłane są do burmistrz Wróbel od marca 2019 roku. Wiadomości dostaje do tej pory.

- Burmistrz, ty żydowska szm***. (...) To twój koniec. (...) Załatwimy ciebie i tych twoich radnych piesków. (...) Przyjdziemy po ciebie do domu, mamy prawo. Bój się - tak brzmią niektóre z maili. - Nasi ludzie są wszędzie. Zrezygnuj albo cię załatwimy. (...) Nic ci już nie pomoże. Jak długo wytrzymasz atak? Wariatkowo cię czeka - czytamy dalej. Wiadomości są podpisane jako „Ruch obywatelski". Wiele wiadomości z uwagi na ich wulgarność nie nadają się do cytowania.

- Jak reagować na działania, które są przejawem złości, agresji i nienawiści? Zachowajmy dystans, nie dajmy się wciągnąć w potyczkę słownej agresji. Ale nie pozwalajmy hejterom czuć się bezkarnymi. Jeśli jesteśmy nękani, zgłaszajmy sprawę organom ścigania i upubliczniajmy hejt. Pokażmy innym, jak poważny to jest problem - apeluje burmistrz.