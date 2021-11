Akatyst w kościele Miłosierdzia Bożego w Tychach, czyli adwentowe nabożeństwo ku czci Matki Bożej

Akatyst w kościele Miłosierdzia Bożego w Tychach przed kopią Madonny z Krużlowej

Ks. Józef Sołtys zobaczył ją podczas szkolnej wycieczki w Pieskowej Skale na wystawie sztuki gotyckiej. Miał wtedy 15 lat. Bardzo mu się spodobała. Po raz drugi zobaczył ją w domu śp. ks. Jana Kapołki, budowniczego kościoła Jana Chrzciciela w Tychach.

Kiedy ks. Jan Kapołka zmarł, ks. Józef Sołtys został zaproszony do jego domu w Łaziskach Górnych, by zgodnie z wolą zmarłego wybrać sobie coś z pamiątek po nim. Ks. Jan Kapołka chciał bowiem, by trafiły one do budujących się kościołów tyskich (wtedy budowały się kościoły św. Benedykta oraz świętych Franciszka i Klary i miał się budować kościół Miłosierdzia Bożego).