Alarm bombowy w Lędzinach. W bloku miała zostać podłożony ładunek wybuchowy

TOP 15 niebezpiecznych miejsc na drogach w Śląskiem

Oto jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach województwa śląskiego. Zebraliśmy ich dla Was piętnaście. Co sprawia, że dochodzi tutaj do dużej liczby kolizji i wypadków? Niestety najczęściej brawurowa jazda kierowców. Nie bez przyczyny, wiele z tych miejsc zyskało swo...