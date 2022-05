Album bieruński. 202 archiwalne zdjęcia Starego i Nowego Bierunia.

- Marzy mi się drugi, trzeci, piąty, dziesiąty tom. Pobić "Zeszyty bieruńskie" ilością tomów to może, ale nawiązać do tej pięknej serii. Mamy "Zeszyty bieruńskie" - rzecz unikalną, mamy szansę mieć "Albumy bieruńskie" - powiedział Romuald Kubiciel, historyk i dyrektor LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, jeden z twórców tego dzieła, o którym powiedział i to, że jest pierwsze, wielkie, ale ułomne. Ułomne ułomnością ludzi, które je tworzyli. I zaapelował do społeczności bieruńskiej o przejrzenie swoich archiwów i dostarczenie nowych zdjęć, które zostaną zeskanowane i opublikowane w kolejnych tomach.

"Zeszyty bieruńskie" to rzeczywiście unikalne wydawnictwo, dzieło pasjonatów historii Bierunia, którzy w oparciu o najrozmaitsze dokumenty opisali to miasto z różnych stron. Jest w nim mowa m.in. o rzemiośle bieruńskim od XIV do XX wieku, o historii organów w starobieruńskich kościołach, o bieruńskich Żydach, o kolei w Bieruniu, o wielkim stawie bieruńskim, o szkolnictwie... Ba, nawet o przemytnikach, kłusownikach i "inszych występnych".

Pierwszy zeszyt pojawił się w 1987 r. w 600. rocznicę nadania praw miejskich Bieruniowi. Wydano ponad 50 różnych pozycji. Głównym inicjatorem i wydawcą opracowań jest Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia.