Anatomia koloru - wystawa Pauliny Niemczyk w Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

"Anatomia koloru" to tytuł wystawy prac Pauliny Niemczyk, która w Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach potrwa do 21 kwietnia. Są to obrazy, ale też instalacje i inne dzieła sztuki. Wystawa jest bardzo kobieca.