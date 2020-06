Anna Lipnicka spoczęła na cmentarzu w Sosnowcu ZDJĘCIA

Kiedy dyskoteki znów będą otwarte?

Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy?