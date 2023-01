Antygona w Tychach. Teatr BELFEgoR dla szkół. Zobaczcie zdjęcia

Bratobójcza walka o władzę, wybór między prawem boskim ("zmarłych pogrzebać") a ludzkim (Kreon zakazuje pochówku zdrajcy), samobójstwa.... - te tematy podjął ponad 2500 lat temu Sofokles.

- Ale one istniały przed Sofoklesem i istnieją nadal - powiedział Piotr Adamczyk, który podjął się inscenizacji "Antygony" w Teatrze BELFEgoR.

Starożytny tekst Sofoklesa nie stracił nic na aktualności. Wprawdzie zmienił się język, ale sens pozostał. Ot, taki przykład:

_„Nieszczęściem dowiódł, ze wśród ludzi tłumu

Największe klęski płyną z nierozumu._”

Dramat, jaki rozegrał się w starożytności, został przez Piotra Adamczyka przeniesiony nie tylko do współczesności, ale i do Tychów. Zwłoki Polinejkesa zostają znalezione na Paprocanach, syn Kreona mówi do widzów z murawy tyskiego stadionu...

Reżyser zmieszał tekst antyczny z tekstem napisanym obecnie na potrzeby tego przedstawienia. Nie tylko młody widz, ale i taki, który już nie za bardzo pamięta tę sztukę może mieć problemy z oddzieleniem cytatów z Sofoklesa od kwestii stworzonych przez scenarzystę, a widz, który w ogóle nie zna "Antygony" może przyjąć, że - choć aktorzy wystąpili w strojach współczesnych - to jednak mówią tekstem Sofoklesa. Może należało sztuce nadać zupełnie inny tytuł, z dopiskiem "na podstawie Antygony Sofoklesa".