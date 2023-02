Aukso, Tango Attack i Krzysztof Jakowicz: Walentynkowy koncert w rytmie tanga. Zobaczcie zdjęcia

W strojach Aukso Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pojawiły się akcenty w ognistej czerwieni: bluzka, spodnie, marynarka, róża we włosach... I ten program przepełnionym porywającymi tangami. Wespół z Tango Attack i tryskającym niespożytą energią 83-letnim skrzypkiem, Krzysztofem Jakowiczem.

Występujący również w roli konferansjera Krzysztof Jakowicz przyznał się, że on jako dziecko był przekonany, że tango jest tańcem polskim. Miał z nim kontakt od najmłodszych lat. Tango tańczyli jego rodzice. Ale oczywiście tango to taniec, za którego ojczyznę chce uchodzić zarówno Argentyna, jak i Urugwaj.

Okazuje się jednak, że i w Polsce powstało wiele tang. Około dwóch tysięcy, jak powiedział Krzysztof Jakowicz. A to za sprawą radiowego konkursu na tango.

W dwudziestoleciu międzywojennym nawet reklamy były w rytmie tanga, jak podkreślili zapowiadający każdy koncert w tyskiej mediatece Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. W rytmie tanga była też reklama środka na owady pod koniec lat 80.