Auksodrone. Festiwal muzyki współczesnej w Tychach PROGRAM

Pierwszy październikowy weekend należy do Aukso i 5. edycji jej znakomitej imprezy muzycznej pod nazwą „Auksodrone”, która zaczyna się w piątek, 7 października, a kończy w niedzielę, 9 października. W programie - po trzy koncerty dziennie plus warsztaty, a wszystko to w mediatece.



Koncerty podzielone są na trzy cykle. Pierwszy poświęcony jest współczesnej muzyce amerykańskiej, a dokładnie - nowojorskiemu zespołowi Bang on a Can, który w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. Jego kompozycje w wykonaniu orkiestry Aukso można usłyszeć codziennie o godz. 18.

Cykl drugi to „Jazz+”. Koncerty w tym cyklu zaczynają się codziennie o 19.15. Specjalnie zamówione na ten festiwal utwory wykonają z towarzyszeniem orkiestry Aukso perkusista Hubert Zemler („Ebbing In the Tide” - dziś), klarnecista Wacław Zimpel („Poemat toksyczny”- jutro) i saksofonista Kuba Więcek (w niedzielę).