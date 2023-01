Bajeczna studniówka 2023 uczniów ZS 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Bawili się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle - zobacz zdjęcia

Studniówki licealistów Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach zaczynają się niby zwyczajnie, bo polonezem, czyli jak wszędzie, ale jest to zawsze polonez, a właściwie polonezy, ze starannie przygotowaną i wyćwiczoną choreografią. W tym roku tańczono go osiem razy (siedem klas plus polonez z nauczycielami).