Będzie dobrze? Ludzie wierzą, że tak. Zobaczcie zdjęcia

16 kwietnia 2020 minął miesiąc od zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków oraz wielu firm. Początkowo na dwa tygodnie, do 27 marca. Potem do świąt. Teraz mówi się o 26 kwietnia. Przedsiębiorcy zaczynają rozglądać się za wsparciem ze strony rządu czy miasta. Tysiąc osób zatrudnionych na czas określony straciło pracę.

Doskwierają niepewność i zakaz wychodzenia z domu. Od 16 kwietnia każde (uzasadnione) wyjście wiąże się z obowiązkowym nałożeniem maseczki, a za oknem coraz cieplej..

Zamknięte parki, lasy... Mandaty dostają nawet wędkarze samotnie siedzący nad wodą.

Zapytaliśmy naszych Czytelników, które zakazy wydają się im nieuzasadnione czy wręcz absurdalne. Oto niektóre z wypowiedzi mieszkańców Mikołowa i powiatu mikołowskiego:

Grażyna Boguta: "Zakaz wstępu do lasu to jeden wielki bubel. Należy wychodzić z domu na spacer, a las ku temu powinien służyć. Maseczki dla osób, które mają duszności to chore. Tam na górze nie myślą".