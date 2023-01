Będzie nowa strefa rekreacji w Tychach. Ogłoszono przetarg

Ma tu być plac zabaw dla dzieci, ławki, leżaki, stojaki rowerowe i mnóstwo zieleni - trawnik, rabaty z kwiatami i innymi roślinami, trawy ozdobne i łąka kwietna. Posadzone będą też drzewa. Planowane są ponadto donice z ziołami, czyli kontynuacja zielnika miejskiego zapoczątkowanego przy Urzędzie Miasta Tychy.

W sąsiedztwie tak pomyślanej strefy rekreacji mają powstać obiekty gastronomiczne.

Wszystko znajdzie się przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, w pobliżu budynku Poczty Polskiej, gdzie przez długie lata był ogrodzony parking strzeżony. Parking został jednak zlikwidowany, ogrodzenie zdemontowane,a mieszkańcy zaczęli upominać się o zadbanie o ten odzyskany teren.

"Cieszyliśmy się, kiedy parking strzeżony przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego został rozebrany. To bardzo ważne, by teren ten został zrewitalizowany i uzupełnił tereny zielone w naszym mieście", pisali do UM Tychy przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Darwina.