Bieg Morsów w Tychach. Ponad 200 osób na starcie imprezy Mokre Majtki vs Suche Majtki. Zobacz ZDJĘCIA i WYNIKI

Tyski Bieg Morsów: Ponad 200 osób wystartowało w imprezie Mokre Majtki vs Suche Majtki

Tyski Bieg Morsów odbył się w tym roku już po raz piąty. To nietypowa impreza, w której równocześnie można biec i morsować. Minusowa temperatura sprawiła, że nawet najbardziej zagorzali miłośnicy morsowania nie mieli prawa do narzekania, a wchodząc do jeziora szczękali z zimna zębami.

W biegu Mokre Majtki vs Suche Majtki zawodnicy mogą sobie wybrać czy chcą jedynie pokonać trasę wokół Jeziora Paprocańskiego czy też przy okazji zanurzyć się także w wodzie. Jako, że był to Tyski Bieg Morsów więcej było zwolenników Mokrych majtek, a więc połączenia biegu z morsowaniem.

W niedzielne popołudnie do rywalizacji przystąpiło ponad 200 osób. Po wspólnej rozgrzewce najpierw na trasę wyruszyli zawodnicy zapisani do kategorii Suche Majtki. Mieli oni do pokonania 6,5 km dystans wokół Jeziora Paprocańskiego.