Bieruń: Rozbity samolot B-25 Mitchell. Prawda byla zupełnie inna ZDJĘCIA

Tak czy inaczej, z analizy miejsca upadku samolotu nie wygląda na to, by mógł lecieć, ciągnąć za sobą warkocz ognia.

- _Raczej zatem wątpliwe, by w tych warunkach cała wieś wyległa, by obserwować niebo. Nie za bardzo można było też wyglądać przez okno, bo obowiązywało zaciemnienie _– mówi.

Obaliliśmy legendę, wedle której w nocy 19 stycznia 1945 r. ok. godz. 21 nad wsią przeleciał samolot, ciągnąc warkocz ognia i że ludzie wylegli, by to obserwować

Wyskoczyć na czas udało się tylko pilotowi i dowódcy, 23-leniemu Aleksiejowi Boczinowi, którego Niemcy od razu wzięli do niewoli i który przeżył wojnę, a potem wrócił do Rosji i jeszcze walczył z Japończykami.

Jak mówi archeolog, najgorzej miał strzelec pokładowy, który musiał przebiec cały samolot, by dostać się do najbliższego luku. Na domiar złego, siedział tyłem do kierunku jazdy. Gdy więc zorientował się, o co chodzi, było zdecydowanie za późno. Jego szczątki znaleziono we fragmentach.

Znamy nazwiska ofiar tej katastrofy, stopnie wojskowe i wiek, ale gdyby takich danych nie było, po czaszkach widać, że wszyscy mieli mniej niż 25 lat. Nie miały bowiem zrośniętych szwów czaszkowych, co następuje po 25. roku życia.

Ustalono, że 75 lat temu w Bieruniu zginęli 21-letni Nikołaj F. Korolew – drugi pilot, młodszy lejtnant, 21-letni Georgij I. Bander -nawigator, młodszy lejtnant, 19-letni sierżant Michaił F. Szackij – strzelec i 18-letni sierżant Władimir A. Pułkow, strzelec pokładowy.

19 stycznia 1945 r., ok. 17.30-17.45 wystartowali z Winnicy na terenie dzisiejszej Ukrainy, żeby zbombardować dworzec w Ostrawie. Rozkaz wykonali, o czym świadczy brak bomb w miejscu rozbicia się samolotu. W drodze powrotnej zostali zestrzeleni przez niemiecki nocny samolot myśliwski Ju 88 między 20 a 21 pierwszą. Wiadomo to zarówno z raportu pilota niemieckiego samolotu, Wernera Rappa, jak i samego Boczina.