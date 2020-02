Bieruń: Śmigłowiec LPR interweniował w kopalni Piast

Kolejne zdarzenie w kopalni Piast-Ziemowit w ostatnich tygodniach. Na terenie kopalni lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pracownicy kopalni potwierdzili nam, że ktoś z pracowników zachorował i potrzebna była interwencja służb medycznych.

Nad pacjentem czuwają lekarze

Jak informują tyscy strażacy, pacjentka jest już pod opieką lekarzy, a śmigłowiec LPR odleciał z terenu kopalni.

Z informacji rzecznika LPR wynika, że śmigłowiec wezwano do kobiety z bólem głowy i wysokim ciśnieniem. Najpierw jednak dotarli do niej ratownicy medyczni, którzy zajęli się nią i odwieźli do szpitala. śmigłowiec LPR wrócił do bazy.