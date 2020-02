Biuro poselskie Michała Gramatyki w Tychach przy Bibliotecznej 12 ZDJĘCIA

Nie strać swojej szansy! - to cytat z musicalu „Hamilton”, w którym grupa młodych ludzi, dzięki swojemu uporowi i wiarę w siebie, doprowadza do powstania Stanów Zjednoczonych.

Nie straciłem szansy startując do Sejmu z 7. miejsca. Nie mogę jej stracić również teraz, reprezentując w parlamencie moje ukochane Tychy

– powiedział poseł na Sejm RP Michał Gramatyka, otwierając 29 stycznia biuro poselskie przy Bibliotecznej 12, do którego wchodzi się wprost z ulicy.

- Żeby jak najbardziej ułatwić mieszkańcom dostęp do niego - mówi Marzena Dec, dyrektor biura. - Jest to miejsce opłacane z pieniędzy podatników i to im przede wszystkim powinno służyć.

Na zasadzie co-workingu można tu przyjść, skorzystać z biurka, prądu czy darmowej sieci wi-fi. Nazwa sieci to Kidawa2020, a hasło DobryWybor!