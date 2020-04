Blue Bed w Tychach szyje maseczki ochronne. Z jonami srebra

Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek ochronnych od 16 kwietnia 2020 r. spowodowało wzrost popytu na nie. Pracownie krawieckie zaczęły je szyć.

Na szycie maseczek przestawiła się m.in firma hafciarska Blue Bed z Jaroszowic (ul. Mysłowicka 150), która z szycia pościeli i poduszek przeszła w tej chwili na produkcję maseczek ochronnych - jak zapewnia na swoim profilu Facebookowym - „na bazie soli nieorganicznej zawierającej jony srebra , o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym”.

Są to maseczki wielokrotnego użytku, wiązane na kolorowe troczki lub na gumce. Jedna taka maseczka kosztuje 7 zł.

„Jesteśmy uczciwi i odpowiedzialni społecznie. Każda firma otrzymuje fakturę”, zapewnia BlueBed.

Obowiązek noszenia maseczek jest kolejnym krokiem ministerstwa zdrowia w kierunku ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak twierdzą specjaliści, maseczka ma być tak założona, by przylegała do twarzy i nie pozwalała na żadne wyziewy bokiem. Chodzi o to, by w ten sposób nie wydostawały się kropelki chociażby naszej śliny.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są jedynie dzieci do dwóch lat oraz osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa.