Bociany w powiecie bieruńsko-lędzińskim już są. Zobaczcie zdjęcia

Bociany w tym roku przyleciały wyjątkowo wcześnie. Na Suwalszczyźnie zauważono je już 25 lutego 2020. Zwykle przylatują w marcu, większość w kwietniu, a niektóre nawet w maju. Tymczasem już są. Także u nas.

Na trasie Tychy-Chełm Śląski widzieliśmy bocianie pary w trzech gniazdach: w dwóch w lędzińskich Górkach, w jednym w Chełmie Śląskim.

Najpóźniej przylatują te, które zimę spędzają aż w południowej Afryce i droga do Polski to ponad 10 tys. kilometrów.

Bociany to silne ptaki. Dziennie potrafią przelecieć nawet 700 km, ale na ogół w ciągu dnia przelatują krótsze odcinki.