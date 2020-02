Boisko do futbolu amerykańskiego w Tychach powstaje przy kościele św. Maksymiliana Kolbe rozpoczęta

Na nowym boisku staną bramki do futbolu amerykańskiego, ale także bramki do piłki nożnej. Bo nowy obiekt ma służyć nie tylko drużynie Tychy Falcons, ale też młodym piłkarzom i mieszkańcom osiedla.

Boisko i jego otoczenie będą oświetlone, staną tam ławki i kosze na śmieci.

Otwarcie planowane jest na połowę roku.

Jak już powiedzieliśmy, boisko budowane jest głównie z myślą o drużynie futbolu amerykańskiego, który trenuje na boiskach przy ulicach Andersa i Edukacji, ale ponieważ przez cały dzień trwają tam różne zajęcia, drużynie Tychy Falcons zostawały głównie wieczory.

- Teraz to się zmieni. Braliśmy aktywny udział w przygotowaniach do budowy nowego boiska. Mogliśmy zgłaszać swoje sugestie i uwagi. Dzięki temu obiekt ten będzie odpowiadał wymaganiom, jakim musimy sprostać, trenując futbol amerykański. To dla nas bardzo ważne, bo mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale przygotowanie boiska do gry zajmowało nam do tej pory nawet 2,5 godziny, teraz ten czas znaczenie się skróci - mówi Jacek Kozub z Falcons Tychy.