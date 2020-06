Boże Ciało 2020 w Tychach. Procesje tylko wokół kościoła

W tyskiej parafii Miłosierdzia Bożego procesje będą dwie: po 9.30 i po 11.30. - Chodzi o to, by jak największej liczbie wiernych umożliwić udział w takiej procesji wokół kościoła. Jednej i drugiej towarzyszyć będzie orkiestra. Ona się pojawi na pierwszej procesji, potem będzie z nami na mszy o 11.30 i procesji, która rozpocznie się po tej mszy - mówi ks. Józef Sołtys, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach.

W tyskiej parafii Miłosierdzia Bożego odbędzie się też konkurs "Kwiat dla Jezusa". - Zachęcamy do wykonania z dowolnego materiału takiego kwiatu i złożenie go przy Najświętszym Sakramencie. Podpisane prace nagrodzimy - mówi ks. proboszcz Józef Sołtys.

Procesji nie będzie w parafii świętych Franciszka i Klary w Tychach.

- Nie mamy warunków - mówi ojciec Emil Pacławski, proboszcz parafii franciszkańskiej. - Ale jeśli będzie odpowiednia pogoda, o dziewiątej odprawimy mszę przed kaplicą. Wszystkie modlitwy przynależne czterem ołtarzom odmówimy w jednym miejscu, nie ruszając się z niego. Ja już Boże Ciało w takiej formie przeżyłem. Było to w Panewnikach podczas bardzo ulewnego deszczu.

W parafii św. Ojca Pio na Mąkołowcu procesja odbędzie się po każdej mszy (które zaczną się o godz. 8, 11 i 14). Będzie to krótka procesja na parking. Przed wejściem do powstającego kościoła ustawiony zostanie ołtarz. - Tam oddamy cześć Najświętszemu Sakramentowi przez wspólną modlitwę. Natomiast od godziny 15 do 18.50 w kaplicy będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej adoracji - zapowiada proboszcz, ks. Dariusz Gadomski, który zachęcił mieszkańców, by w tym wyjątkowym czasie udekorowane były okna wszystkich domów (zwykle prosi o dekorację tych, które stoją na trasie procesji).