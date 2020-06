Cedrowa, Cytrynowa, Cynamonowa, Koralowa - nowe ulice w Tychach

Warto więc, by ulice miały jednoznaczne nazwy, by ktoś kto szuka ulicy nie był narażony na długie szukanie po mieście.

- Nazewnictwo szczególnie ulic ma na celu przede wszystkim ułatwienie i odnalezienie się w przestrzeni miasta. Dobrze nadane nazwy ułatwiają trafienie do celu nie tylko kurierowi z przesyłką, ale niejednokrotnie przyspieszają dotarcie służb ratunkowych na miejsce zdarzenia, czasem może to uratować komuś życie – mówi Paweł Ruszkowski – naczelnik wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy.

Czas od pomysłu na nazwę do jej nadania jest bardzo różny. Zdaniem urzędników, dużym problemem przy nadawaniu nazw ulic jest to, że w przypadku dróg wewnętrznych wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej drogi.

- Rodzi to wiele problemów ze względu na to, że nie działają tutaj przepisy kodeksu postępowania administracyjnego np. samego doręczenia zapytania (za podwójnym awizo) nie można traktować domyślnie jako wyrażenie zgody. Zgoda musi być wyrażona bezpośrednio na piśmie. Często w przypadku dróg wewnętrznych jedną z działek kupuje ktoś, kto się tam nie buduje i tam nie mieszka, wówczas nie ma on interesu w tym, by wyrazić taką zgodę, a przez swoje zachowanie blokuje możliwość nadania nazwy innym mieszkańcom często już mieszkającym przy danej drodze – podkreśla naczelnik Ruszkowski.

Oprócz ulic, swoje nazwy otrzymują także ronda i parki. W listopadzie ubiegłego roku rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach – nadano nawę rondo Myśliwskie, a w ubiegłym miesiącu – na sesji 28 maja, radni przyjęli uchwały nadające nazwy dwóm nowy rondom w dzielnicy Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele. Pierwsze z nich znajduje się u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Turyńskiej w Tychach i nosi nazwę: Rondo ks. Leona Szkatuły, a drugie jest położone u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach i nazywa się Rondem Tomasza i Wiktora Szczygieł.