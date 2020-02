Centrum Usług Społecznych w Lędzinach w dawnym budynku maszyn wyciągowych KWK Piast. Zobaczcie zdjęcia

- Ten budynek przez lata służył górnikom. Po lędzińskiej kopalni Piast zostały już tylko wspomnienia i stare fotografie. Zdjęcia obrazujące jej ostatnie chwile zawisły na ścianach korytarzy tego obiektu Opuszczona kopalnia, niszczejące budynki, przewrócony szyb wyciągowy – te posępne widoki ostatecznie odchodzą w niepamięć za sprawą rewitalizacji budynku dawnej kopalnianej maszyny wyciągowej. Powstał trwały pomnik, dzięki któremu trwać będzie pamięć o przeszłości tego miejsca. Pomnik tym cenniejszy, że tętniący życiem, dający schronienie, wsparcie i pomoc potrzebującym - mówił Bernard Bednorz, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, dodając z dumą: Jest to najważniejsza i najbardziej prestiżowa inwestycja powiatu

Jest to drugi pokopalniany obiekt wyremontowany przez powiat bieruńsko-lędziński. W pierwszym, sąsiadującym z budynkiem maszyn wyciągowych, znajdują się Centrum Społeczno-Gospodarcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- Wierzę, że to miejsce będzie miejscem, które będzie służyć wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy nie materialnej, ale bycia, towarzyszenia, na co dzień - powiedział przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.

- powiedziała wicemarszałek Senatu RP, Gabriela Morawska-Stanecka, życząc, by ten obiekt przeznaczony dla "seniorów i ludzi w trudnej sytuacji życiowej" "gromadził wokół siebie potężny potencjał życzliwości oraz skupiał mnóstwo dobrej energii".

Pomysł adaptacji budynku maszyn wyciągowych jest symbolicznym wyrażeniem idei pomocy społecznej. Nic, co już nie błyszczy i teoretycznie nie jest już potrzebne, nie powinno być pozostawione same sobie, bo otoczone opieką może znowu stać się potrzebne i budować wspólnotę

W Centrum Usług Społecznościowych znajdą się: Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób (działający od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) i klub seniora dla 20 osób (od poniedziałku do piątku w godz. 14-18). Te dwie instytucji zajmą parter.

Na pierwszym piętrze są mieszkania dla seniorów (4 pokoje dwuosobowe, jeden jednoosobowy, pokój dzienny, gabinety psychologa i pracownika socjalnego).

Drugie piętro to mieszkania chronione oraz mieszkania dla ofiar przemocy domowej.

W uroczystości oddania obiektu do użytku udział wzięli samorządowcy nie tylko z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ale także Tychów i powiatów będzińskiego i bytomskiego, dyrekcja kopalni oraz szefowie różnych instytucji. Gościem szczególnym był emerytowany nadsztygar energomechaniczny, Rafał Bula z Chełmu Śląskiego, autor książki pt. "Z dziejów górnictwa węglowego w Lędzinach". Zrewitalizowany loft poświęcił ks. dziekan Eugeniusz Mura, proboszcz parafii imielińskiej.