Centrum Wspinaczkowe Adrenalina na Osiedlu Homera w Bieruniu. Wkrótce otwarcie

Centrum Wspinaczkowe Adrenalina na Osiedlu Homera w Bieruniu powstało w niszczejącej sali gimnastycznej po jednostce wojskowej, która tu się dawno temu mieściła.

Jest tu siedem ścianek dla dzieci (z automatami do asekuracji), a ponadto: ściana główna wysoka na 16,5 m, 10-metrowa ścianka do wspinania na czas, ścianka rozgrzewkowa, ściana bulderingowa do wspinania bez asekuracji oraz moon board.

W Centrum Wspinaczkowym Adrenalina będzie też miejsce dla sportów walki. Są specjalne maty oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych (Bieruń ma trzy stowarzyszenia sztuk walki, które nie tylko będą mogły trenować, ale i organizować zawody).

Niczym nowym jest to natomiast Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” funkcjonująca w jednej z części starego budynku. Ale i ona jest po gruntownym remoncie i modernizacji. Teraz jest tu nowoczesna sala komputerowa.