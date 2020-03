Chełm Śląski świętuje 25 lat samorządności, po odłączeniu od Mysłowic. Jubileuszowa akademia. Zobaczcie zdjęcia

Jadę kiedyś drogą wojewódzką przez piękny Chełm Śląski, patrzę, a przy drodze duży billboard, a na nim wójt Stanisław Jagoda. Pytam: „Stanisław, skoro jesteś jedynym kandydatem, to musisz się reklamować?”. A on na to: „Widzisz, starosta, to z szacunku do mieszkańców. Oni muszą wiedzieć, jakiego wójta chcą” – opowiadał Bernard Bednorz, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, podczas jubileuszu 25-lecia samorządności gminy Chełm Śląski.