Chełm Śląski świętuje 25 lat samorządności, po odłączeniu od Mysłowic. Jubileuszowa akademia. Zobaczcie zdjęcia

- Jadę kiedyś drogą wojewódzką przez piękny Chełm Śląski, patrzę, a przy drodze duży billboard, a na nim wójt Stanisław Jagoda. Pytam: „Stanisław, skoro jesteś jedynym kandydatem, to musisz się reklamować?”A on na to: „Widzisz, starosta, to z szacunku do mieszkańców. Oni muszą wiedzieć, jakiego wójta chcą” – powiedział Bernard Bednorz, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, podczas jubileuszu 25-lecia samorządności gminy Chełm Śląski.

Historia samorządności gminy Chełm Śląski zaczęła się wiosną 1995 roku. 5 marca odbyły się pierwsze wybory do rady gminy, a 10 marca – już pierwsza sesja, podczas której wybrano przewodniczącego (Marian Grabowski), jego zastępców oraz wójta gminy, który został Stanisław Jagoda.

Świętowanie jubileuszu odbyło się więc dokładnie w 25. rocznicę, 10 marca.

- Nikt z nas nie miał doświadczenia w pracy samorządowej. Mieliśmy jednak wiele entuzjazmu - powiedział wójt Stanisław Jagoda, który przez te 25 lat nieprzerwanie dzierży ster gminy.