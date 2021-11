Choinka z pozytywną energią. Akcja 3 R w Tychach

Zużyte baterie można przynosić do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Tychy (ul. Budowlanych 67). Ma ich być co najmniej pól kilo lub 15 sztuk baterii. Za takie pół kilo baterii można dostać bon na żywą choinkę. Wymiana bonów na żywe choinki odbywać się będzie w Centrum Ogrodniczym Kulka przy Dołowej, w dniach od 1 do 14 grudnia.

- Natomiast wydawanie bonów trwać będzie do wyczerpania przygotowanej puli - mówi Ewa Grudniok, rzecznik UM Tychy.

Ważne, że na jedną posiadłość wydany będzie tylko jeden bon.

W Tychach rusza akcja edukacyjna „Choinka z pozytywną energią”, w ramach której miasto planuje rozdać mieszkańcom 500 bonów na żywe choinki

Akcja jest organizowana w ramach tygodnia 3 R (Reduse, Reuse, Recycle) obchodzonego 22-28 listopada. Tydzień 3R to ogólnopolska kampania, organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, mającego na celu zapobieganie powstawaniu odpadów w Europie.