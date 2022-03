Codzienność w regionie potrafi zaskoczyć. Zobacz te zdjęcia! Pomysłowość ludzka nie zna granic red.

Aż trudno w to uwierzyć! Gniazdko z prądem pod prysznicem, latarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, drzewo przed przystankiem autobusowym, szyba w drzwiach do toalety czy ścieżka rowerowa przecięta barierami - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!" Pomysłowość ludzka nie zna granic! Kliknij w zdjęcia i przejdź do galerii.