Czy FCA będzie zamknięty z powodu koronawirusa? Pracownicy się domagają Od 16 marca zamknięte są żłobki, przedszkola i szkoły. Zamknięte są restauracje, kluby, a nawet galerie handlowe. Minister zdrowia apeluje o pozostanie w domach, unikanie dużych skupisk, pracownicy FCA zastanawiają się, czy ich pracodawca nie dba o ich bezpieczeństwo.

"Wszędzie się mówi o unikaniu skupisk, a praca w takich zakładach jak FCA, MA, Sistema itd, co z nami? Czy my nie jesteśmy narażeni? Bardzo proszę o publikację, bo to wszystko jest nie do pojęcia”, czytamy na stronie pressmania.pl.

Wanda Stróżyk, szefowa Solidarności, nie ukrywa, że sprawa jest na tyle świeża, że nie była jeszcze tematem dyskusji. Wie, że są warunki w zakładzie, by w czasie śniadań i innych przerw w pracy pracownicy pozostawali w małych grupkach. Przyznała, że problemem mogą być szatnie, gdzie nie da się zachować wymaganej odległości między szafkami. Powiedziała jednak i to, że jak na razie nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa wśród załogi FCA, a zatem pracownicy w swoim gronie mogą się czuć bezpieczni.