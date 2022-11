Darmowy program leczenia wad postawy. Wystarczy skierowanie! Uzdrowisko goczałkowickie przyjmuje zgłoszenia Jolanta Pierończyk

Leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży to cel specjalnego programu rehabilitacyjnego w goczałkowickim uzdrowisku. Składa się z 54 bezpłatnych zabiegów w ciągu 18 dni. Zabiegi prowadzone są w godzinach popołudniowych, nie kolidując z planem lekcji. Żeby z tego programu skorzystać, wystarczy postarać się o skierowanie od lekarza rodzinnego i zadzwonić do uzdrowiska, by umówić się na termin rozpoczęcia turnusu.