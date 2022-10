Dekameron w reżyserii Piotra Adamczyka i w wykonaniu Teatru DoRo w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Teatr DoRo powstał w 2016 r. i z założenia był zespołem aktorów dorosłych. Nazwa DoRo miała właśnie sugerować dorosłość, ale mogła też oznaczać dobrą robotę. Na początku tworzyli ten zespół tylko mieszkańcy Urbanowic, w tej chwili większość stanowią mieszkanki innych dzielnic i osiedli Tychów. Mieszkanki, bo to zespół wyłącznie damski.

- Kiedyś na scenie występowali tylko mężczyźni, my przekonwertowaliśmy to w drugą stronę i mamy same panie - mówi reżyser Piotr Adamczyk.

Na co dzień są to pracownice biurowe, nauczycielki, emerytki... W wieku od około trzydziestki do prawie siedemdziesiątki. Łączy je pasja do teatru, występów na scenie. Robią to pod okiem znakomitego artysty - Piotra Adamczyka, który sam jest świetnym aktorem, ale też bardzo utalentowanym scenarzystą. Na koncie ma m.in.tekst dodany do "Betlejem polskiego" Lucjana Rydla (ostatnie wydanie "Betlejem polskiego" wyszło w 1928, do spektaklu w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego w Teatrze Małym w 2013 r. Piotr Adamczyk dopisał cały akt poświęcony wydarzeniom XX w.).