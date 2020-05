Deszczowy poniedziałek. Czy to pomoże rolnictwu i lasom?

29.04.2020 swidnik silna burza z opadami gradu przeszla nad swidnikiem powodujac lokalne podtopienia. kilka ulic bylo nieprzejezdnych. grad burza deszcz podtopienia ulewa kalurza samochod aleja lotnikow polskich studzienka fot. lukasz kaczanowski/polska press Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Mokry poniedziałek, 25 maja 2020 r. Na cały dzień, do godz. 22, IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne o deszczach, burzach z gradem i silnym wietrze. Jak to wpłynie na sytuację w lasach, rolnictwie i w ogóle wokół nas? Czy może dojść do podtopień?