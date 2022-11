Dom, dziecko, praca - jak to ogarnąć? Porady dla młodych rodziców w Tychach. Trwają zapisy

Program dnia porad dla młodych rodziców

Panel: Mama wraca do pracy i co dalej? (sala kinowa I piętro, godz. 10-12.30) prowadzenie: Stowarzyszenie „Tyskie Szpilki”

10 – 10.45 „Mama w pracy – z jakich uprawnień może skorzystać pracująca mama i tata” - Anna Kornecka-Trawka, radca prawny

10.50 – 11.35 „Praca na etacie czy własna firma” - Joanna Polonius, przedsiębiorczyni

11.40 – 12. 35 „Jak przygotować rodzinę do powrotu mamy do pracy” - dr Dagmara Mrozowska, psycholog

12.30-14.00 - Indywidualne konsultacje - eksperci odpowiadają na indywidualne pytania rodziców (Arteteka I piętro)