Dorota Majcher-Rosikowska: Na zawsze. Wideoklip o śmierci i nowym życiu z wojną na Ukrainie i uchodżcami w tle

Śmierci, gdzie jest koniec twój, pokonał cię mój Bóg, zmartwychwstał dziś i żyje. Na zawsze On, potężny Pan, na zawsze On króluje nam - to fragment refrenu piosenki „Na zawsze”, której słowa napisała i śpiewa Dorota Majcher-Rosikowska. Tytuł oryginału - „For ever”. Na widoklipie widać nie tylko ją samą, ale też jej rodzinę (męża Piotra i troje dzieci) oraz Irę i Ulę, które dotarły do ich domu w nocy z 26 na 27 lutego.

- Wojna na Ukrainie wybuchła w dniu, w którym nasz syn kończył 11 lat. Musiałam się trzymać, żeby dziecku nie psuć święta, ale nazajutrz, przygotowując przyjęcie dla rodziny, przepłakałam w kuchni cały dzień. Wieczorem, pełna emocji, nagrywałam vocal do tego wideoklipu. Czułam, że to wszystko dzieje się po coś. Oświadczyłam mężowi, że jestem gotowa przyjąć uchodźców, ale nie chciałam wywierać na niego presji. Dojrzał do tej samej decyzji w sobotę, kiedy pojechał na osiedle A z pierwszą partią naszych darów i od razu wpisał nas na listę - opowiada Dorota Majcher-Rosikowska.