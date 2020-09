Dożynki miejskie 2020 w Tychach: Może jesteśmy ostatnimi rolnikami

Dożynki miejskie w Tychach odbywają się na ogół w dzielnicach obrzeżnych, gdzie rolnictwo nadal kwitnie; gdzie są producenci żywności, hodowcy bydła i trzody chlewnej lub drobiu. Dożynki organizowane są zawsze z dużym rozmachem.

Pandemia koronawirusa zmusiła do mocnej redukcji tradycji. Owszem, msza była, i to bardzo uroczysta. Z orkiestrą dętą KWK Piast oraz chórem Cantate Deo pod dyrekcją Michała Brożka. Były poczty sztandarowe: miasta oraz rolników (sztandar ten, z 1922 roku, został odnowiony nakładem finansowym starosty dożynkowego, Grzegorza Wencepla i na nowo poświęcony). I była piękna dekoracja dożynkowa. Obok warzyw, owoców i kwiatów wszystkim rzuciła się w oczy papierowa paczuszka. Zagadka wyjaśniła się na końcu. To była paczka kawy podarowana przez misjonarzy, którzy koncelebrowali mszę dożynkową.

- To nie jest owoc tej ziemi, ale to jest owoc ziemi Kościoła - powiedział, zachęcają do szanowania pracy wszystkich, którzy żyją z ziemi pod każdą szerokością geograficzną.