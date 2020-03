Dr Dawid Ciemięga: Koronawirus to taki trailer. Prawdziwa katastrofa dopiero nadejdzie

Czego pandemia koronawirusa, z którą się teraz mierzmy, może nas nauczyć?

Ona jest nauczką, ale tylko część z nas wyciągnie z niej wnioski. Większość na pewno nie, co podpowiada nam nieodległa historia kilkunastu lat. Niedawne epidemia SARS i MERS były takim początkiem, ale generalnie nie przełożyliśmy tych doświadczeń na praktyczne działania. Oprócz tego, że jestem lekarzem, działam na rzecz ochrony przyrody. Mam wielu kolegów podróżników, biologów, ekologów. Często zastanawiamy się do czego ten świat zmierza i zwykle przychodzi jednak odpowiedź, że do rozpadu, czego początkiem jest historia koronawirusa. Ale koronawirus to zaledwie trailer, zwiastun tego, co nas czeka. A będą to ogromne, nie do opanowania przez ludzkość zmiany klimatyczne.

A może ta pandemia zmieni nas na lepsze?

Nie sądzę. Z jednej strony, od dawna biolodzy przestrzegali przed tym, co to dzieje się np. na rynku dzikich zwierząt, o bezpowrotnym wyginięciu niektórych gatunków. Z drugiej strony, popatrzmy, jak zaczął się ten rok, co też jest symboliczne - od wielkich pożarów w Australii. Byłem tam wtedy, ale nie przypuszczałem, że przybiorą tak wielki rozmiar. Nie ma wątpliwości, że Australia się ociepla, a niestety niektórzy wpływowi ludzie nie wierzą, że klimat zmienia się i że te zmiany mogą unicestwić ludzkość, i nic sobie z tego nie robią. Podobnie zresztą było w przypadku koronawirusa. Gdy dochodziły do nas niepokojące sygnały z Chin, były bagatelizowane, choć niektórzy przypuszczali, że dojdzie do epidemii, bo były dowody. Zauważmy jednak, jak informacje ze strony ekspertów, biologów, epidemiologów są bagatelizowane. Są ośmieszani, hejtowani. Teraz, jak świat chce pomocy, szczepionki, leków, to nagle do tych niezbyt dobrze opłacanych, lekceważonych, wyciąga się ręce z prośbą o pomoc. Jeszcze niedawno byliśmy ekoterrorystami, a niebawem zacznie się do nas wołać: ekolodzy ratujcie. Zawsze tak jest w wypadku kryzysu - na początku ludzie jednoczą się, pomagają sobie. Potem szybko zapominają o tych chwilach jedności i jadą pełnym gazem na egoizmie.