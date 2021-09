Drugi sklep Action otworzył się w Tychach. Co można w nim kupić?

W czwartek 9 września sieć dyskontów niespożywczych Action, oferująca klientom szeroki, często zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku w przystępnych cenach, otworzyła drugi sklep w Tychach.

Jak informuje sieć, na klientów czeka ponad 6000 artykułów z aż 14 kategorii. Aktualnie w promocji są m.in.: kurtki, dresy, bielizna, komplety pościeli, poszewki perkalikowe oraz zestaw z mopem Vileda. – Na lokalizację drugiego sklepu Action wybraliśmy jedno z największych i najpopularniejszych centrów handlowych w Tychach. Gemini Park znajduje się niedaleko centrum miasta, osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych oraz ważnych szlaków komunikacyjnych, w tym jednej z głównych tras w Polsce – drogi krajowej numer 1. Tychy są dla nas bardzo ważne, ponieważ właśnie tutaj, na granicy z Bieruniem, powstaje drugie centrum dystrybucyjne Action w Polsce. Biorąc pod uwagę popularność, jaką Action cieszy się na Śląsku, jestem pewien, że kolejny sklep w Tychach zainteresuje mieszkańców, a zakupy przyniosą im dużo radości. Obecnie szczególnie polecam asortyment dekoracyjny, przydatny do aranżacji wnętrz oraz szeroki wybór nastrojowego oświetlenia – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Gdzie znajduje się drugi sklep Action w Tychach? Drugi sklep Action w Tychach znajduje się na parterze nowej części centrum handlowego Gemini Park i zajmuje powierzchnię prawie 940 m2. Market został zaprojektowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomogą zachować odpowiedni dystans. Ponadto przy kasach zostały umieszczone środki dezynfekujące i ekrany ochronne. Sklep Action w Tychach działa w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe. Klienci mają do dyspozycji wspólny, obszerny parking na 1 100 miejsc postojowych oraz stojaki na rowery. Na terenie Gemini Park Tychy funkcjonuje ponad 130 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, w tym popularne drogerie, markety spożywcze, odzieżowe, obuwnicze, z elektroniką, wyposażeniem domu oraz akcesoriami dla dzieci. Zróżnicowana oferta centrum handlowego, którą świetnie uzupełnia Action, pozwala klientom na zrobienie kompleksowych zakupów w przyjemnej atmosferze pod jednym dachem.

Centrum dystrybucyjne Action w okolicach Tychów Action przygotowuje się do otwarcia nowego centrum dystrybucyjnego, które zlokalizowane będzie na granicy Tychów i Bierunia. Aktualnie trwają prace wykończeniowe zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Przekazanie centrum przez wykonawcę jest planowane na koniec września. Wtedy rozpoczną się pierwsze testy operacyjne m.in. w zakresie IT. Następnie centrum dystrybucyjne zostanie wypełnione pierwszymi artykułami z asortymentu Action. - Ulokowaliśmy centrum dystrybucyjne w pobliżu jednego z większych miast na Śląsku – Tychów, ponieważ zapewnia dostęp do świetnej infrastruktury komunikacyjnej oraz znajduje się niedaleko centrali naszej firmy w Katowicach. Dostawy do sklepów Action będziemy sukcesywnie realizować w ciągu kolejnych miesięcy – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. Niskie ceny, duży uśmiech Action oferuje szeroki asortyment artykułów codziennego użytku oraz produktów sezonowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Klienci znajdą tu m.in. artykuły higieny osobistej, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, a także przekąski i napoje. Tym, co zdecydowanie wyróżnia sieć Action, jest element niespodzianki, wynikający z tego, że 2/3 asortymentu dynamicznie rotuje, a w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów. Dzięki temu firma może szybko dopasowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb konsumentów. Klienci bardzo to doceniają, a ponadto wysoko oceniają jakość produktów.

Obecnie w ofercie sezonowej dominuje asortyment z ubraniami i dekoracjami wnętrz. Na półkach można znaleźć m.in. lampy stołowe, lustra, dekoracje ścienne, świece zapachowe oraz sztuczne rośliny. Klienci mogą kupić w Action produkty, którymi przyozdobią mieszkanie na nadchodzącą jesień. Są to na przykład: dekoracje jesienne, figurki zwierząt oraz kolorowe liście na gałązce. Stworzenie przytulnego wnętrza ułatwią też ramki na zdjęcia i plakaty, gotowe zasłony, karnisze, poduszki oraz narzuty na łóżko. Niezbędne będzie również nastrojowe oświetlenie, które można stworzyć dzięki żarówkom i taśmom LED, łańcuchom świetlnym czy lampkom solarnym. W aranżacji mieszkania pomogą natomiast miękkie poszewki na poduszki, koce, świeczki zapachowe oraz lampy stołowe. Coraz chłodniejsze dni ograniczają możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, dlatego w Action można nabyć produkty ułatwiające organizowanie treningów w domu. Aktywne osoby znajdą w sklepach taśmy elastyczne, skakanki, maty do jogi, zestawy do ćwiczeń oraz piłki gimnastyczne. Nie zabraknie tu również sportowych ubrań, takich jak biustonosze, podkoszulki, spodnie czy bluzy z kapturem. Oprócz odzieży na trening w Action można znaleźć bawełniane ubrania basic, między innymi skarpetki, rajstopy, podkoszulki czy koszulki. Pierwszy sklep Action w Tychach działa od sierpnia 2020 roku, przy ul. Sikorskiego 72, w pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.

