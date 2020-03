Duszpasterstwo przez internet w czasie zarazy. Transmisje mszy św. w Tychach, Pszczynie, Mikołowie...

Duszpasterstwo przez internet w czasie zarazy

Udzielając dyspensy od obowiązku uczestniczenia we mszy niedzielnej, biskupi zachęcają m.in. do przeżywania ich za pośrednictwem środków masowego przekazu. Wiele parafii przygotowało transmisje własnych mszy.

W tym trudnym czasie ciemności naszej wiary, kiedy jesteśmy pozbawieni tego, co na co dzień było dla nas oczywiste: udziału w grupach parafialnych i wspólnych nabożeństwach musimy nauczyć się iść w tej ciemności (...) Sięgnijmy po Ewangelię, tam znajdziemy sposób, jak przejść tę drogę do naszej sadzawki Siloe, gdzie czeka nas uzdrowienie i powrót do normalnego życia - mówił w niedzielnej homilii ks. Mateusz Pietruszka, wikary w tyskiej parafii Miłosierdzia Bożego, podczas transmitowanej przez internet mszy o 11.30.

Podczas tej homilii przytoczył taki cytat: "Jedni ludzie są jak topole. Trzymają się wysoko, prosto póki mocniej nie powieje wiatr przeciwności, wtedy pękają. Inni są jak leszczyny. Elastyczni chwieją się, ale nie upadają. Z życiowych klęsk i niepowodzeń powstają silniejsi i zahartowani”. I zakończył słowami: „Bądźmy jak leszczyny, dostosujmy się do panujących warunków i wspierajmy tych, którzy są jak topole, by nie pękli w chwili próby”.

Msza ta miała 840 wyświetleń. Gdyby przy każdym komputerze siedziały tylko dwie osoby, to te słowa i całej mszy wysłuchałoby blisko 1700 osób. Tak czy inaczej, widać, że te transmisje mają swoją publiczność. Przybywa kościołów, które je swoim parafianom oferują.

W Tychach są to parafie Ducha św. (transmisja mszy o godz. 10), św. Marii Magdaleny (10.30), Matki Bożej Królowej Aniołów w Wilkowyjach (godz. 11), Miłosierdzia Bożego (11.30), bł. Karoliny (godz. 12), Krzyża św. w Czułowie (godz. 12), św. Krzysztofa (godz. 14 - to także msza dla niesłyszących, w języku migowym) oraz Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach (godz. 16).