Dwie stypendystki MEN w LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu: Anna Wolny i Julia Wójcik Jolanta Pierończyk

LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu ma aż dwie stypendystki ministra edukacji narodowej. To drugoklasistki: Anna Wolny i Julia Wójcik. Do pory w ostatnich 30 latach były tylko dwa takie przypadki, a teraz dwa na raz, czyli w sumie cztery. Obie stypendystki to wybitne badmintonistki. Na ich kontach przeważają złote medale. Na terenie podległym Wydziałowi Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium Oświaty (Katowice, Tychy, Świętochłowice i powiat bieruńsko-lędziński) za rok szkolny 2021/2022 przyznano tylko dziewięć takich stypendiów i aż dwa z nich trafiły do LO w Bieruniu.