Dzieciniec teatralny w Tychach. Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Teatrze Małym. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Dzieciniec teatralny - to cykl wakacyjnych zajęć rodzinnych w Teatrze Małym w Tychach. Są one bezpłatne i nie wymagają żadnych zapisów. Wystarczy przyjść do tyskiego teatru w niedzielę na dwunastą (z wyjątkiem 21 sierpnia). Zajęcia trwają dwie godziny.