Dzień Maturzysty w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Rozgrzewka przed studniówką

Matura za 110 dni, ale nim nadejdzie ten dzień, w kalendarzu każdego maturzysty - swego rodzaju karnawał, czas zabawy. I ten czas to Dzień Maturzysty oraz studniówka.

Dzień Maturzysty w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach odbył się w szkolnej auli. W programie - m.in. zabawy taneczne, jak słynna belgijka czy jeszcze bardziej znane "kaczuszki". Było naprawdę wesoło. Kontynuacja - w sobotę. Na studniówce i to w "Gołębiewskim", gdzie maturzyści ZS 1 bawią się od lat. Miejsce idealne na taki pierwszy w życiu wielki bal - w eleganckich kreacjach i szpilkach, a chłopcy - w garniturach. Przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia trwały od tygodni. Chodzi m.in. o przygotowania do poloneza. ZS 1 w Tychach słynie z przepięknej choreografii podczas tego pierwszego tańca.

Ale na razie Dzień Maturzysty - swoboda i wygoda pod każdym względem.