Dzień Wiosny w ZS 1 w Tychach. Świętowanie z nowo przyjętymi uczniami ukraińskimi. ZDJĘCIA

- Witam nowych uczniów z Ukrainy. Chciałam was powitać po ukraińsku, ale dowiedziałam się, że "witam was serdecznie w naszej szkole" po ukraińsku brzmi tak samo jak po polsku, więc witam was serdecznie. Cieszę się, że będziecie się z nami uczyć języka polskiego - powiedział dyrektor Grażyna Jurek.

W tym roku 21 marca 25 młodych Ukraińców stało się uczniami tej szkoły. Przed dziesiątą weszli do budynku owacyjnie witani przez społeczność "Morcinka", w której już jest troje młodych Ukraińców (Denis - od września oraz Luiza i Bogdan - od trzech lat). Zaproszono ich do szkolnej kawiarenki (Cafe Gustaw), gdzie czekał zastawiony stół, a na nim m.in. ciasta niebiesko-żółte.

Koncert, na który została zaproszona ukraińska młodzież, pełen był odniesień do tego, co dzieje się na Ukrainie. Zaczął. się od piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat", gdzie pada mocne pytanie "Dlaczego od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek?" i równie mocne słowa "Dziwny ten świat,/ świat ludzkich spraw,/ czasem aż wstyd przyznać się./ A jednak często jest,/ że ktoś słowem złym/ zabija tak, jak nożem". Ale jest i nadzieja, bo "ludzi dobrej woli jest więcej"...

Kiedy na scenę weszła Polina Satykina i zaczęła po ukraińsku swoją piosenkę "Zaśpiewajmy dla Ukrainy" mroki widowni rozświetliły dziesiątki światełek.

A wszystko zakończyło się piosenką "We are the world".

Ten koncert z pewnością pozostanie w pamięci młodzieży zarówno polskiej, jak i ukraińskiej.

Od 22 marca dla 25 nastolatków ukraińskich zacznie się powrót do szkoły.

- Miejsce młodzieży jest w szkole. Żal, że nie tylko we własnym mieście, ale nawet nie we własnym kraju, ale zrobimy wszystko, by zapewnić im tutaj poczucie bezpieczeństwa i normalności. Musimy zacząć od zintegrowania ich samych, bo oni się ie znają. Pochodzą z różnych z części Ukrainy. Jest tu młodzież ze Lwowa, Charkowa, Kijowa... Ale też moim celem jest, by poczuli się częścią społeczności tej szkoły - mówi dyrektor Grażyna Jurek.