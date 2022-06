Etno Dzika Plaża, niezwykły festiwal nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Folk z elektroniką. Zobaczcie program

Etno Dzika Plaża, dzień pierwszy

Etno Dzika Plaża startuje w sobotę, 2 lipca 2022. Jako pierwszy, o siedemnastej, na dzikiej plaży nad Jeziorem Paprocańskim wystąpi zespół Fifidroki, których muzyka, jak piszą organizatorzy, „ma swoje korzenie w śląskich kominach, beskidzkich polach, ukraińskich wsiach, żydowskich kibucach i zakazanych dzielnicach śląskich miast”. To muzyka „równie agresywna i brudna, co balladowa i baśniowa”.

O 18.30 na estradzie pojawi się zespół Klezmafour, któremu najbliżej do muzyki klezmerskiej i bałkańskiej. Jest finalistą programu „Must be the Music” oraz półfinalistą „Mam Talent”.

O 20.30 wystąpi zespół Dagadana, który - jak piszą organizatorzy - poprzez jazz, elektronikę i world music łączą kulturę polską i ukraińską. Mówi się o nim, że jest ambasadorem kultury słowiańskiej. Jego nowa płyta pt. „Tobie” (nominowana do Fryderyków 2022) jest pełna pieśni życzeniowych, czyli najstarszych utworów zachowanych na ziemiach słowiańskich.