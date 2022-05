Ewa Kuklińska: Jestem newsomanką. Spotkanie w cyklu Tury Kultury w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Ewa Kuklińska była gościem cyklu "Tury kultury" w zastępstwie za Pawła Deląga, który nie mógł tego dnia przyjechać do Tychów. Okazało się, że Ewa Kuklińska nie zdziwiła się zaproszeniem do Tychów na zastępstwo. Nie ukrywała, że wiele razy różnych kolegów już zastępowała.

Jest aktorką wszechstronną, niezwykle utalentowaną, a do tego bardzo pogodną, bardzo energetyczną i w ogóle bardzo pozytywną osobą.

- Mnie się ta zamiana podoba - powiedział Marcin Michrowski prowadzący w Tychach spotkania w ramach cyklu "Tury Kultury".

Ewa Kuklińska bawiła publiczność zabawnymi historiami ze swojego życia. Mówiła o tym, jak podczas pobytu w Paryżu przygotowywała się do występów w hotelowym pokoju, śpiewając do ... otwartej szafy. Żeby ubrania tłumiły głos.

Opowiadała, jak białe rajstopy (bo innych nie było) moczyła w herbacie, żeby przybrały cielistego koloru.

Mówiła też o tym, że zaskakuje kolegów przybywaniem na czas z miejsc tak oddalonych, iż nikt nie wierzy, że uda się jej zdążyć.

I przyznała się, że jest newsomanką. Po prostu lubi wiedzieć, co się dzieje i wiadomości telewizyjne potrafią ją wciągnąć nawet wtedy, kiedy jest już nocą w hotelu po długiej podróży i kilku występach.