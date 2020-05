Fabryka FCA w Tychach wznawia produkcję 25 maja. Zwolnień nie planuje

- Postój zakładu FCA Poland w Tychach planowany jest do 24 maja 2020 - poinformowała nas Beata Dziekanowska, rzeczniczka koncernu Fiat Chrysler Automobiles.

Produkcja aut wstrzymana została 16 marca 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W pierwszej wersji przerwa miała trwać do 27 marca, potem do Wielkanocy. Po świętach produkcja jednak nie ruszyła. Przestój został przedłużony do 26 kwietnia. Kolejny termin zakończenia przerwy w produkcji to 24 maja.

"W czasie tzw. przestoju ekonomicznego pracownikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80 proc. płacy teoretycznej, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustanowione przepisami prawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy", pisze Beata Dziekanowska.

Pracownikom umysłowym czas pracy został obniżony do 80 proc. i proporcjonalnie o tego wymiaru otrzymują obniżone wypłaty.