Fabryka Fiata w Tychach przedłuża przerwę w produkcji

Przypomnijmy, że produkcja samochodów w tyskiej fabryce wstrzymana została 16 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W pierwszej wersji przerwa miała trwać do 27 marca, później terminy kilkukrotnie już przedłużano. Teraz na pewno wiadomo, że nie ruszy ona wcześniej niż 18 maja.

- Dyrekcja FCA Poland SA informuje, że w następstwie wystąpienia Covid-19 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej. Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać w okresie od 11 do 17 maja 2020 r. - możemy przeczytać w komunikacie, który pojawił się w czwartek, 7 maja, Komisji Zakładowej WZZ Sierpień 80 w FCA Poland na Facebooku.

W dalszej kolejności będzie im zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień, które wynikając z przepisów prawa.

- W pozostałych przypadkach - jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju - napisano we wspomnianym komunikacie.

W dniach zawieszenia działalności w tyskiej fabryce pracują wyłącznie osoby, które zostały wskazane przez bezpośrednich przełożonych. - Personel ten pracować będzie w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych, stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone od samego początku wybuchu pandemii wirusa Sars-CoV-2 - czytamy.

Zakład Fiata w Tychach to jeden z największych zakładów produkcyjnych w Europie. Z jego linii montażowych co 46 sekund zjeżdża jeden samochód. Pracuje tu obecnie ok. 2600 osób.